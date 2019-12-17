Яндекс почти в 15 раз увеличила скорость работы поиска

Так, компания добавила в мобильный поиск новую технологию, которая занимается предварительной загрузкой результатов, выдаваемых поисков — система занимается предугадыванием того, каким именно будет полный текст поискового запроса в момент, когда человек лишь начинает набирать то, что хочет узнать. И если раньше результат поиска выдавался в среднем в течение 2417 миллисекунд, то сейчас эта цифра составляет 184 миллисекунды — скорость работы системы увеличилась в 15 раз!