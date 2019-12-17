Наука и технологии
Сегодня 21:40
Яндекс почти в 15 раз увеличила скорость работы поиска
И в целом “выкатила” большое такое обновление
Яндекс официально анонсировала крупное обновление своей поисковой системы под названием “Вега” — теперь поиск способен еще точнее и быстрее выдавать ответы на запросы пользователей, а также полноценно учитывать сигналы от асессоров-экспертов при обучении поискового алгоритма.
Так, компания добавила в мобильный поиск новую технологию, которая занимается предварительной загрузкой результатов, выдаваемых поисков — система занимается предугадыванием того, каким именно будет полный текст поискового запроса в момент, когда человек лишь начинает набирать то, что хочет узнать. И если раньше результат поиска выдавался в среднем в течение 2417 миллисекунд, то сейчас эта цифра составляет 184 миллисекунды — скорость работы системы увеличилась в 15 раз!
Также из интересного можно отметить тот факт, что с обновлением поиска появилась возможность с помощью Яндекса можно быстро находить что-то необходимое с привязкой к геолокации: например, в каком-то конкретном микрорайоне, квартале или даже доме.