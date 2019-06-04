Яндекс под угрозой блокировки в России

ФСБ запросила ключи шифрования сервисов Яндекс.Почта и Яндекс.Диск, но компания отказывается их передать. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой источник на ИТ-рынке и собеседника, близкого к Яндексу.

За аналогичный отказ год назад на территории России заблокировали Telegram.

ФСБ затребовала ключи для расшифровки несколько месяцев назад. По закону на выполнение подобных требований даётся десять дней, но пока Яндекс так и не предоставил ключи спецслужбе.

Согласно российскому законодательству, Яндекс.Почта и Яндекс.Диск должны хранить данные обо всех действиях пользователей в течение полугода и с 2016 года обязаны выдавать эту информацию ФСБ по запросу.

Представитель пресс-службы Яндекса заявил журналистам, что компания «работает в полном соответствии с действующим законодательством».

Также компания уточнила: «В законе говорится о предоставлении информации, «необходимой для декодирования сообщений», из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей».