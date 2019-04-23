Яндекс подарит бесплатную Музыку и скидку на такси за оформление банковской карты

Компания Яндекс совместно с Альфа-Банком и Тинькофф Банком предложила пользователям кобрендинговую банковскую карту Яндекс.Плюс.

С такой картой выгоднее пользоваться сервисами Яндекса: она даёт кэшбэк до 10% на Такси, Еду, Драйв, Афишу и не только — всего в списке 15 сервисов Яндекса. Кроме того, обладатель карты получает кэшбэк 5% в ресторанах и 1% на любые покупки. Выпуск и обслуживание карты бесплатны.

Владельцы карты смогут фактически бесплатно пользоваться подпиской Яндекс.Плюс: если тратить по карте от 5000 рублей в месяц, плата за подписку целиком возвращается в виде кэшбэка. Подписка Яндекс.Плюс даёт полный доступ к Яндекс.Музыке, скидки — в дополнение к кэшбэкам — на Такси и Драйв, бесплатную доставку с маркетплейса Беру и другие преимущества.

Карта Яндекс.Плюс — это карта World Mastercard, кредитная или дебетовая. Главное преимущество карты кэшбэк, который начисляется ежемесячно в российских рублях: