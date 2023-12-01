Яндекс поднял цены на такси на 22% за 2023 год

За последний год стоимость поездок «Яндекс.Такси» в регионах, где находятся крупные города, выросла на 22%. Это объясняется увеличением расходов на обслуживание автомобилей и дефицитом водителей, которые предпочитают работу в других сферах. Вместе с тем, спрос на такси увеличился на 20%, что также повлияло на ценовую динамику.

По словам представителей «Яндекс.Такси», увеличение стоимости поездок в городах также связано с ростом числа поездок по более дорогим тарифам. На данный момент в отрасли частных перевозок не хватает примерно 80 тысяч водителей по всей России, что ведёт к неравномерному распределению предложений и спроса в регионах.

Цены на услуги «Яндекс.Такси» за последний год выросли сильнее всего в Ростовской области (27%), Татарстане (26%) и Челябинской области (25%). Медленнее рост цен был зафиксирован в регионах, таких как Самарская область (17%), Красноярский край (18%), Московская и Свердловская области (по 19%). В Ленинградской области стоимость поездок выросла на 21%.