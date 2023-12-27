«Яндекс» полностью откажется от российского филиала и станет нидерландской компанией

«Яндекс» полностью откажется от российского филиала и станет нидерландской компаниейРеструктуризация задержится до 2024 года
По сообщениям источников, завершение реструктуризации Яндекса затянулось, сроки сдвинуты на начало 2024 года. Яндекс, акции которой котируются на бирже Nasdaq, уже более года хочет выделить свои российские предприятия из состава голландской материнской компании Yandex NV.
Yandex NV решила целиком продать российский бизнес, уточняет Reuters, развивая другие проекты на международном уровне. Изначально сделку планировалось закрыть в декабре этого года, но прогнозы были пересмотрены, теперь руководство метить на первый квартал 2024 года.
Реструктуризация направлена на то, чтобы обойти санкции и обеспечить доступ к западным рынкам для некоторых предприятий «Яндекса» в условиях «геополитической напряженности». Компания планирует продать свои основные российские компании, приносящие доход, в том числе поисковые сервисы и сервисы такси, чтобы вернуть средства акционеров. В дальнейшем «Яндекс» намерен сосредоточиться на развитии четырех международных направлений бизнеса.
«Яндекс» отказался комментировать текущий статус процесса реструктуризации.