Яндекс повторно анонсировал собственную нейросеть «Зелибоба», которая была раскрыта раньше времени

И вот, наконец-то день анонса настал. Стоить отметить, что теперь сервис называет иначе — «Балабоба». Как и предшественник, он умеет составлять полноценные осмысленные предложения на основе пары-тройки пользоватеьских слов.

В основу проекта легла языковая модель от Яндекса — Yet another Language Model (YaLM). Представители компании рассказали, что нейросеть имеет 3 млрд параметров. При этом в процессе обучения она использовала данные из интернета: начиная от Википедии, заканчивая новостными материалами и книгами.

Напомним, что ранее стало известно об использовании YaLM в разработке собственного голосового помощника Яндекса — Алиса.