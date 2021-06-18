Яндекс повторно анонсировал собственную нейросеть «Зелибоба», которая была раскрыта раньше времени

Наука и технологии
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Яндекс повторно анонсировал собственную нейросеть «Зелибоба», которая была раскрыта раньше времениНа этот раз это, судя по всему, финальный релиз
Две недели назад Яндекс допустил утечку своего нейросетевого сервиса «Зелибоба». Тогда компания быстренько «прикрыла лавочку», пообещав представить проект чуть позже.
И вот, наконец-то день анонса настал. Стоить отметить, что теперь сервис называет иначе — «Балабоба». Как и предшественник, он умеет составлять полноценные осмысленные предложения на основе пары-тройки пользоватеьских слов.
В основу проекта легла языковая модель от Яндекса — Yet another Language Model (YaLM). Представители компании рассказали, что нейросеть имеет 3 млрд параметров. При этом в процессе обучения она использовала данные из интернета: начиная от Википедии, заканчивая новостными материалами и книгами.
Напомним, что ранее стало известно об использовании YaLM в разработке собственного голосового помощника Яндекса — Алиса.