Наука и технологии
Сегодня 18:54
Яндекс позволит сдать тест на коронавирус прямо на дому
При этом первые 10 тыс тестов будут бесплатными
В сети появилась информация о том, что Яндекс, в рамках анонсированного ранее проекта “Помощь рядом”, позволит сдать тест на коронавирус прямо на дому.
При этом, что важно, прямо сейчас данный тест доступен лишь жителям Москвы, находящимся в возрастной категории “Старше 65 лет”. Но в будущем, по словам представителей компании, число доступных тестов возрастет, а это значит, что анализ смогут сдать люди иных возрастов, которые к тому же проживают за пределами столицы. Что интересно, компания заявляет о том, что результаты теста будут известны уже через 1-3 дня.
Также стоит отметить, что тестирование носит платный характер, но оплату первых 10 тыс тестов для людей из группы риска компания намерена взять на себя. Вместе с тем на странице проекта можно сделать пожертвование для оплаты теста нуждающимся, а также стать в очередь на бесплатное тестирование.