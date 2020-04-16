Яндекс позволит сдать тест на коронавирус прямо на дому

При этом, что важно, прямо сейчас данный тест доступен лишь жителям Москвы, находящимся в возрастной категории “Старше 65 лет”. Но в будущем, по словам представителей компании, число доступных тестов возрастет, а это значит, что анализ смогут сдать люди иных возрастов, которые к тому же проживают за пределами столицы. Что интересно, компания заявляет о том, что результаты теста будут известны уже через 1-3 дня.