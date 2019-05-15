Яндекс предложил названия станций метро «со смыслом»

Как отмечают аналитики, самым мощным магнитом часто выступает какой-нибудь большой магазин. Например, «Лубянка» превратилась в «Библио-Глобус», «Саларьево» — в «Аутлет Виллидж».

Некоторым станциям названия достались от расположенных поблизости парков и достопримечательностей: станция «Новогиреево» стала называться «Кусково», «Китай-город» теперь «Зарядье». Многие станции получили названия от мест, в которые людей приводит необходимость, — больниц, судов, отделений налоговой службы. Так, «Сухаревская» была переименована в «Склиф», а «Преображенская площадь» — в «Московский городской суд».

В Яндексе переделали карту не только московского, но и петербургского метро. Некоторые станции в двух городах оказались одноимёнными, только теперь это не «Достоевская» или «Маяковская», как раньше, а, например, «Мега», «Лето» и «Кант». Карты метро Москвы и Санкт-Петербурга с переименованными станциями доступны на сайте компании, а также в последней версии приложения Яндекс.Метро (вместе с обычными картами).