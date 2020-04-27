Яндекс предложил выпустить на российские дороги такси с автопилотом на фоне коронавируса

Учитывая, что еще в начале текущего месяца глава государства выступил с поручением правительству собрать различные предложения по внедрению в России полностью беспилотных транспортных средств, вполне понятно, откуда растут ноги у предложения Яндекса. Помимо нее, в данном вопросе активное участие принимает Сбербанк вместе с компаниями-партнёрами.

Что же до предложения российского поискового гиганта, то он сообщил о готовности отказаться от присутствия операторов легковых беспилотников в салоне в условиях пандемии, тем самым еще больше расширив рамки собственного тестирования подобных автомобилей. Если все пройдет успешно и предложение Яндекса примут, то сперва такси без водителя запустят в Иннополисе, а затем, вполне вероятно, в случае успеха распространят и на прочие территории страны.