Яндекс представил новую нейросеть для создания картинок на основе текста

Эта технология способна создавать изображения и анимацию на основе текстовых запросов пользователей. Особенность YandexART заключается в том, что она понимает российский культурный код.

А это означает, что нейросеть знает известные места России, выдающихся личностей и популярных персонажей мультфильмов и сказок, таких как Чебурашка и Баба-Яга.

Сейчас YandexART уже интегрирована в приложение Шедеврум и используется для иллюстрации рекламных объявлений в Яндекс.Бизнесе.