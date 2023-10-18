Яндекс представил новую нейросеть для создания картинок на основе текста

Яндекс представил новую нейросеть для создания картинок на основе текстаИтоговые изображения и вправду впечатляют
Команда Яндекса представила новую диффузионную нейросеть Yandex AI Rendering Technology (YandexART).
Эта технология способна создавать изображения и анимацию на основе текстовых запросов пользователей. Особенность YandexART заключается в том, что она понимает российский культурный код.
А это означает, что нейросеть знает известные места России, выдающихся личностей и популярных персонажей мультфильмов и сказок, таких как Чебурашка и Баба-Яга.
Сейчас YandexART уже интегрирована в приложение Шедеврум и используется для иллюстрации рекламных объявлений в Яндекс.Бизнесе.
В ближайшем будущем планируется добавить её в Яндекс.Клавиатуру и другие сервисы компании.
Нейросеть создаёт изображения методом каскадной диффузии, увеличивая разрешение и детализацию поэтапно. По сравнению с предыдущими моделями, YandexART предоставляет более реалистичную графику, превосходя их результаты в 60% случаев.