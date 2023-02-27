Яндекс признали самой дорогой интернет-компанией в России

Лидером списка в 2023 году стал Яндекс. И это несмотря на снижение его стоимости с 17,4 млрд долларов в 2022 году до 10,2 млрд долларов в 2023-м.

На втором месте списка расположился маркетплейс Wildberries с оценкой в 9,8 млрд долларов, а на третьем — Ozon с оценочной стоимостью в 5,2 млрд долларов.

Отметим, что общая стоимость всех 30 компаний в списке снизилась на 14 млрд долларов за прошедший год. Большая часть снижения пришлась на Яндекс и Avito. Причём Avito потеряла две трети своей стоимости в основном из-за продажи своего сервиса объявлений холдингу Ивана Таврина. Стоимость HeadHunter также упала вдвое из-за продажи 20% сервиса Таврину.