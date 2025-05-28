Яндекс протестирует функцию покупки товаров прямо из поисковой строки

Компания «Яндекс» запустила закрытый эксперимент с кнопкой чекаута, которая позволяет пользователям оформлять заказы прямо из поисковой выдачи. Это нововведение избавляет от необходимости переходить на сайты магазинов. При выборе товара система автоматически заполняет часть данных, включая доставку и оплату, а также предлагает опцию рассрочки. В компании подчеркнули, что данные, включая банковскую информацию, будут защищены с помощью «Яндекс ID».

Внедрение чекаута планируется через платформу «Яндекс Маркет» и модули CMS. Эксперты компании связывают эту функцию с возможностью снизить процент незавершённых покупок, который, по данным Tinkoff eCommerce, достигает 70%. Анализ опроса, проведённого среди 1289 россиян, показал, что 59% респондентов заинтересованы в возможности быстрой покупки без лишней регистрации.

Параллельно «Яндекс» работает над запуском функции «ОК-цена», которая проверяет, насколько цена товара соответствует рыночным показателям. Этот инструмент будет сравнивать стоимость аналогичных товаров, помогая пользователям убедиться, что они покупают по справедливой цене. В компании уверены, что такие нововведения сделают онлайн-шопинг удобнее и безопаснее.