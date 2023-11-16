Яндекс раскрыл цену «Станции Миди» и начал продажи колонки

Яндекс раскрыл цену «Станции Миди» и начал продажи колонкиОтличное пополнение экосистемы компании
Сегодня стартовали продажи новейшего продукта Яндекса — умной колонки «Станция Миди».
Это устройство, оснащенное нейронным процессором, обещает еще более точное и быстрое реагирование на запросы пользователей. Кроме того, колонка поддерживает офлайн-работу с экосистемой умного дома Zigbee.
«Станция Миди» имеет компактные размеры (96 × 96 × 110 мм) и весит менее 1 кг. Её корпус выполнен из сочетания пластика и ткани, что придает ей современный и стильный вид.
В верхней части устройства расположена сенсорная панель управления, а также монохромный LED-дисплей и круговая светодиодная подсветка.
За качественный звук отвечают 63-миллиметровый сабвуфер, два 20-миллиметровых твитера и пара пассивных излучателей для глубоких басов.
Звуковой диапазон колонки варьируется от 70 до 20 000 Гц, а ее суммарная мощность составляет 24 Вт. Колонка способна адаптировать звук под размеры помещения, а четыре встроенных микрофона помогают голосовому ассистенту Алисе точно улавливать запросы пользователя даже в условиях шума.
Кроме прослушивания музыки, «Станция Миди» позволяет узнать погоду, вызвать такси, сделать заказ в магазине, включить свет или запустить любимое шоу. Беспроводная коммуникация осуществляется через Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0 BLE.
Устройство доступно в трех цветах: зеленом, сером и черном. Цена новинки — 14 990 рублей..