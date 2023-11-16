Яндекс раскрыл цену «Станции Миди» и начал продажи колонки

Это устройство, оснащенное нейронным процессором, обещает еще более точное и быстрое реагирование на запросы пользователей. Кроме того, колонка поддерживает офлайн-работу с экосистемой умного дома Zigbee.

«Станция Миди» имеет компактные размеры (96 × 96 × 110 мм) и весит менее 1 кг. Её корпус выполнен из сочетания пластика и ткани, что придает ей современный и стильный вид.

В верхней части устройства расположена сенсорная панель управления, а также монохромный LED-дисплей и круговая светодиодная подсветка.

За качественный звук отвечают 63-миллиметровый сабвуфер, два 20-миллиметровых твитера и пара пассивных излучателей для глубоких басов.