Яндекс раскрыл количество выданных властям данных россиян в первом полугодии 2020 года

Согласно опубликованным данным, за первые шесть месяцев 2020 года Яндексу поступило порядка 15, 3 тысячи запросов на предоставление данных россиян. Компания выдала властям данные по 12,9 тысячам обращений, тогда как в 2,4 случаев - не стала этого делать.

Известно, что чаще всего у компании запрашивали данные Яндекс.Почты и Яндекс.Паспорта- порядка 8,8 и 7,7 тысяч запросов соответственно. Отметим, что в Яндекс.Паспорте может храниться персональная информация о пользователе, в числе которой имя, фамилия, номер телефона, а также данные о привязанных банковских картах и прочем.

Напомним, что Яндекс обязан выдавать властям данные пользователей по закону. В частности, об этом говорится в законе «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности».