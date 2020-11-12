Яндекс раскрыл любимые фильмы россиян

Список был сформирован исходя из персонального рейтинга фильмов, который отражает вероятность того, что пользователю понравится картина. Отмечается, что сам рейтинг составляется на основе поиска фильмов пользователем в Яндексе, а также их оценок. В результате выяснилось, что многим россиянам понравится фильм про Джека Воробья. На втором месте этого рейтинга оказался фильм «Гарри Поттер и тайная комната», тогда как замыкает тройку лидеров - «Остров проклятых».

Четвертое место, в свою очередь, досталось фильму «После. Глава 2». На пятом и шестом месте оказались фильмы о ранее упомянутом волшебнике Гарри Поттере - «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и узник Азкабана». На седьмой строчке расположился «Большой куш». Также в рейтинг вошли такие фильмы, как «Мстители: Война бесконечности», «1+1» и «Мстители: Финал».