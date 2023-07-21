Яндекс раскрыл самые популярные места отдыха у россиян

Для этого они проанализировали поиск авиабилетов и бронирование отелей длительностью от 7 до 14 дней, после чего выявили несколько интересных тенденций.

Среди зарубежных направлений лидером по росту спроса стал Таиланд, доля которого увеличилась в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом.

Также значительно возрос спрос на поездки в Азербайджан и Казахстан. В популярных зарубежных направлениях присутствуют Турция, Армения, Узбекистан, Киргизия, Китай, Таиланд, ОАЭ и Беларусь.

Среди российских городов для отдыха наиболее популярными оказались Сочи, Санкт-Петербург, Анапа, Москва и т.д. Особенный рост спроса был зафиксирован на Зеленоградск, который увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом.