Яндекс раскрыл самые популярные способы схемы телефонных мошенников

На первом месте расположился метод, в которого звонившие мошенники представлялись сотрудниками банка и сообщали жертвам о мнимом получении запроса на перевод большой суммы денег с их банковских счетов. С подобным столкнулось 28% опрошенных.

23% пришлось на долю тех, кого пытались убедить в оформлении кредита на их имя. Также злоумышленники частенько прибегали к звонкам, в которых оповещали своих жертв о якобы крупном выигрыше. Таким образом они пытались обмануть около 17% опрошенных.

Эксперты также рассказали, что около 70% россиян столкнулись с телефонным мошенничеством всего лишь за последние три месяца.