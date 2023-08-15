Яндекс распечатал правила поведения в такси для пассажиров на обёртках конфет

Компания разработала серию правил такси-этикета под названием «Как себя везти». Эти правила были проиллюстрированы и размещены на вкладышах конфет «Доброжевательные», которыми пассажиры могут бесплатно угоститься во время поездки.

Водители такси Яндекс.Go будут предлагать эти конфеты своим клиентам. Каждая конфета содержит иллюстрированный вкладыш с одним из правил такси-этикета.

Все правила основаны на реальных ситуациях, рассказанных водителями и пассажирами. Они включают советы о том, как вести себя вежливо и заботливо в различных ситуациях: например, когда пассажир и водитель не могут найти друг друга или когда пассажиру необходимо провести срочный рабочий звонок в машине.

Данная инициатива стала частью стремления Яндекса улучшить качество обслуживания и взаимодействие между водителями и пассажирами.