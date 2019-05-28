Яндекс рассказал о всех своих ресурсах по продаже товаров из России и Китая

Boxbot представляет собой фирменную сеть постоматов — автоматизированных пунктов выдачи интернет-заказов. По-возможности они работают круглосуточно. Их можно открыть только с телефона, причём даже без интернета по Bluetooth.

«Суперчек» — новый сервис, который запускают в июне. Пользователи смогут добавлять в него товары, а затем сервис покажет, где поблизости и по какой цене они продаются, а также даст адреса магазинов.

Бета-версия Bringly заработала ещё в конце прошлого года. Это сервис для заказа товаров из зарубежных интернет-магазинов. На Bringly.ru можно найти товары из Турции, Южной Кореи, Китая, Германии, Великобритании, Израиля и других стран. Также команда сервиса смогла договориться о сотрудничестве с популярным китайским интернет-ритейлером JD.com, чьи товары появятся в Bringly с 31 мая 2019 года.

Представитель Яндекса отметил, что снижение беспошлинного порога на ввоз иностранных товаров до 200 евро на прибыльность сервисов сильно повлиять не должна. По мнению Яндекса, пользователей, которые заказывают что-то из-за рубежа по цене свыше 200 евро, примерно 3% от всех покупателей.