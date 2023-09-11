«Яндекс» рассказал о введении настроек фильтрации контента на корпоративных аккаунтах

«Яндекс» представил обновление для «Яндекс Браузера» для организаций, которое позволяет им управлять доступом сотрудников к веб-сайтам и интегрировать браузер с системами мониторинга безопасности. Эти новые возможности разработаны для обеспечения безопасности корпоративной информации и более эффективного контроля над действиями сотрудников в интернете.

С помощью этой функции администраторы могут определить, какие действия разрешены или запрещены на определённых веб-сайтах. Например, они могут запретить сотрудникам копировать информацию, сохранять веб-страницы, делать снимки экрана или записывать видео и аудио с веб-сайтов. Это позволяет более тщательно контролировать доступ к корпоративным данным и предотвращать утечки информации.

Кроме того, «Яндекс Браузер» для организаций теперь может интегрироваться с системами мониторинга событий безопасности (SIEM). Это означает, что служба информационной безопасности может получать уведомления о посещении опасных веб-сайтов и изменении настроек браузера сотрудниками. Например, они могут быть предупреждены о переходе по вредоносным ссылкам. Эти нововведения позволяют повысить уровень безопасности в корпоративной среде и защитить организацию от онлайн-угроз.

«Яндекс Браузер» для организаций, также поддерживает российские стандарты безопасности, такие как электронные подписи, «КриптоПро», сертификаты НУЦ и шифрование TLS по ГОСТ. Это обеспечивает дополнительные гарантии безопасности и соответствия законодательству России.