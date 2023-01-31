Яндекс рассказал, почему в Сеть утекли исходные коды сервисов компании

В итоге Яндекс признался, что нарушал собственную политику «принципов Яндекса и «правил корпоративной этики». Речь идёт о нарушении политики нулевой терпимости к багам и ошибкам в системе: вместо коррекции алгоритмов в качестве решения использовались временные меры, код латали неоптимально и максимально быстро, что отражалось на качестве.

В частности, в утекших фрагментах кода содержалась контактная и другая важная информация партнёров, части кодов «Еды» и «Такси» с данными о приоритетной поддержке некоторых пользователей.

Яндекс извинился за произошедшее и заверил в том, что приложит все усилия для возобновления формирования принципов технологической этики и удалении из репозитория (хранилища) данных, не относящихся к алгоритмам и настройкам проектов.