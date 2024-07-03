«Яндекс» разработает рекомендационный сервис с идеями для покупок

Яндекс тестирует новое приложение под названием «Ритм», которое предназначено для помощи брендам, включая малые и средние компании, в продвижении своих товаров и услуг с помощью видео и изображений. Официально подтверждено, что компания проводит тестирование и планирует скорое открытие «Ритма» для широкой аудитории. Эксперты считают, что у «Ритма» есть все шансы на успех, так как на рынке недостаток качественных площадок для привлечения клиентов, и стоимость привлечения покупателей продолжает расти из-за ограниченности рекламных инструментов. Однако полной гарантии успеха этому проекту пока никто не даёт.

Яндекс сообщает, что новый сервис «Ритм» представляет собой рекомендательную ленту видео и фото идей для покупок, который будет полезен брендам, включая небольших региональных продавцов и производителей. Он предназначен для того, чтобы помочь им привлечь клиентов красивыми и привлекательными материалами о своих товарах и услугах. Запуск этого эксперимента направлен на оценку полезности новой платформы для пользователей и её эффективности для бизнеса.

Этот новый сервис будет персонализировать ленту рекомендаций для каждого пользователя в соответствии с его интересами. Бизнесы, продающие товары или предоставляющие услуги, смогут размещать свой контент в «Ритме», включая обзоры новых продуктов, советы и различные учебные материалы. Пользователи смогут сразу переходить на сайт бренда и совершать покупки. По информации от Яндекса, размещение контента для бизнеса на платформе будет бесплатным, однако компания планирует развивать возможности для продвижения товаров и услуг в будущем.