«Яндекс» разработал единую рекламную платформу для онлайн-магазинов

«Яндекс» запустил новую рекламную платформу, которая объединяет e-com и райдтех-сервисы. Теперь рекламодатели смогут размещать свои баннеры одновременно в таких сервисах, как «Маркет», «Еда», «Лавка», «Деливери» и Go, а управлять рекламой можно будет из одного кабинета. Это даёт возможность использовать кросс-канальные коммуникации, позволяя, например, догонять пользователей с рекламой в «Лавке» после того, как они посмотрели товар в «Маркете». В «Яндексе» уверены, что такая система поможет им стать одним из лидеров в растущем сегменте интернет-рекламы.

По данным компании, пересечение аудиторий между сервисами довольно высокое: 30% клиентов «Еды» также пользуются «Маркетом» или «Лавкой», а 74% пользователей «Лавки» — «Маркетом» или «Едой». Поэтому такая реклама воспринимается как полезное сообщение для клиентов. Также в новой системе доступны click out-кампании, которые позволяют направлять пользователей на сторонние сайты. Это удобно, особенно для рекламных агентств, так как им не придётся управлять множеством отдельных рекламных кампаний.

Рынок розничной интернет-торговли в России в 2023 году вырос на 44% и достиг 7,8 трлн рублей. При этом доля онлайн-продаж продолжает расти, и аналитики прогнозируют, что к 2024 году объем продаж на российском рынке e-commerce вырастет до 10,2 трлн рублей. В «Яндексе» видят, что такие изменения помогут увеличить рекламный трафик и выручку. По мнению экспертов, это нововведение открывает новые возможности для компаний и позволит им лучше использовать существующие рекламные ресурсы, а также оставаться конкурентоспособными на быстро меняющемся рынке.