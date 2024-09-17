«Яндекс» разработал ПО для создания маршрутов курьеров небольших компаний

«Яндекс» запустил новый сервис под названием Маршрутизация Lite, который поможет небольшим компаниям автоматизировать планирование маршрутов для курьеров и других работников на выезде. Этот сервис создан с учётом потребностей малого бизнеса и предназначен для предпринимателей с небольшим штатом разъездного персонала, — до пяти человек. Обычно такие компании тратят до трёх часов на создание маршрутов вручную, используя таблицы и карты. Новинка от «Яндекса» значительно упрощает процесс, позволяя сократить время планирования до 15 минут.

С помощью Маршрутизации Lite пользователи смогут быстро рассчитать, сколько и какие заказы нужно распределить между исполнителями, чтобы все задания были выполнены максимально эффективно. Также сервис позволяет автоматически отправлять маршрутные листы через личный кабинет и отслеживать выполнение заданий в реальном времени. В ближайшее время в платформу добавят справочник постоянных адресов и возможность работы с маршрутами с мобильного телефона, а также статистику по выполненным заказам.

На данный момент Маршрутизация Lite находится в тестовом режиме. Компании, желающие поучаствовать в тестировании, могут зарегистрироваться на сайте сервиса и получить бесплатный доступ. После завершения тестирования сервис станет платным, а стоимость будет зависеть от числа подключённых исполнителей.