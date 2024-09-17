«Яндекс» разработал ПО для создания маршрутов курьеров небольших компаний

«Яндекс» разработал ПО для создания маршрутов курьеров небольших компанийВ него можно включить до пяти сотрудников
«Яндекс» запустил новый сервис под названием Маршрутизация Lite, который поможет небольшим компаниям автоматизировать планирование маршрутов для курьеров и других работников на выезде. Этот сервис создан с учётом потребностей малого бизнеса и предназначен для предпринимателей с небольшим штатом разъездного персонала, — до пяти человек. Обычно такие компании тратят до трёх часов на создание маршрутов вручную, используя таблицы и карты. Новинка от «Яндекса» значительно упрощает процесс, позволяя сократить время планирования до 15 минут.
С помощью Маршрутизации Lite пользователи смогут быстро рассчитать, сколько и какие заказы нужно распределить между исполнителями, чтобы все задания были выполнены максимально эффективно. Также сервис позволяет автоматически отправлять маршрутные листы через личный кабинет и отслеживать выполнение заданий в реальном времени. В ближайшее время в платформу добавят справочник постоянных адресов и возможность работы с маршрутами с мобильного телефона, а также статистику по выполненным заказам.
На данный момент Маршрутизация Lite находится в тестовом режиме. Компании, желающие поучаствовать в тестировании, могут зарегистрироваться на сайте сервиса и получить бесплатный доступ. После завершения тестирования сервис станет платным, а стоимость будет зависеть от числа подключённых исполнителей.