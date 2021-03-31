Наука и технологии
Сегодня в 15:26
Яндекс сменил фирменный стиль
Впервые за 13 лет
Яндекс объявила о смене фирменного стиля. В честь этого компания заменила собственный логотип на главной странице поиска, а также изменила внешний вид поисковой строки. В ней ИТ-гигант избавился от аллюзии на стрелку.
В ближайшее время компания намерена заменить логотип на новый во всех своих сервисах, в том числе и в оффлайн-сегменте, пишет РБК. При этом её представили заявили, что новая айдентика «отражает суть современного Яндекса и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из Яндекс.Лавки».
Также они отметили, что новый логотип призван напомнить о всех напомнить очень важную вещь: у сервисов компании общие технологии и общее начало — поиск.