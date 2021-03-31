Яндекс сменил фирменный стиль

В ближайшее время компания намерена заменить логотип на новый во всех своих сервисах, в том числе и в оффлайн-сегменте, пишет РБК. При этом её представили заявили, что новая айдентика «отражает суть современного Яндекса и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из Яндекс.Лавки».