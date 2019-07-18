“Яндекс” сольет магазины "Беру!" и Bringly в один

Так, компании рассматривают вариант внедрения в “Беру!” возможности торговать зарубежными товарами. Сейчас это специализация другого проекта “Яндекса” — Bringly. К слову, этот проект компании развивается куда меньшими темпами, чем тот же “Беру!”, что может привести к закрытию Bringly, либо его слиянию с более успешным проектом “Яндекса” и “Сбербанка”. Обсуждение переформирования маркетплейса также подтвердила и представитель “Яндекс.Маркета” Полина Упитис, правда по ее заверениям, пока так и не было решено, как именно это переформирование может быть реализовано.

В начале июля ходили разговоры о том, что “Сбербанк” недоволен показателями роста и продаж совместного с “Яндексом” предприятия. Злые языки даже поговаривали, что банк планирует разорвать контракт с русским поисковым гигантом, но глава “Сбербанка” Герман Греф внес ясность. Он заявил о намерении продолжить реализовывать совместные проекты с “Яндексом” и о прекращении сотрудничества не может быть и речи.