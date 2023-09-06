Яндекс создал устройство, которому не страшны блокировки GPS

Компания разработала устройство под названием «Яндекс Pathfinder», которое подключается к универсальному порту автомобиля и передаёт данные о движении машины через Bluetooth прямо в приложение «Навигатор».

Гаджет собирает информацию о скорости вращения колёс, поворотах руля и торможении. Приложение «Навигатор», в свою очередь, анализирует эти данные в сочетании с информацией от GPS и определяет, какой источник является наиболее надёжным.

Это позволяет избежать проблем, когда GPS некорректно определяет местоположение, например, «телепортируя» автомобиль в аэропорт Внуково со скоростью 300 км/ч.

Такой подход уже используется в беспилотных автомобилях, где алгоритмы анализируют данные со всех доступных сенсоров, включая камеры, радары и лидары. Свежее решение Яндекса особенно актуально для таксистов и курьеров, которым важно точно знать своё местоположение для эффективной работы.