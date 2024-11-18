Яндекс создаст камеры с ИИ для магазинов

«Яндекс» запускает новое направление по созданию камер с искусственным интеллектом для магазинов. Умные устройства будут анализировать ассортимент на полках, проверять наличие ценников, правильность выкладки товаров и даже отслеживать загруженность проходов. По данным компании, система создаёт цифровую копию торгового зала, что помогает ритейлерам оптимизировать работу. Уже заключены соглашения с крупными сетями в России, Казахстане и Узбекистане. Первые магазины с такими камерами заработают в декабре.

Компьютерное зрение активно внедряется и другими ретейлерами. В X5 Retail Group готовятся к пилотному запуску технологии с партнёром, имя которого пока не раскрывается. Fix Price тестирует генеративный ИИ, который помогает быстро выявлять пустые полки, а в «Ленте» уже используют систему для контроля выкладки продукции. «Магнит» также применяет подобные разработки, чтобы автоматизировать распознавание товаров на полках. Директор IT-компании «Смарт Ритейл Тех» Андрей Головкин считает, что такие инновации помогают улучшить обслуживание клиентов.

Специалисты отмечают, что стоимость работы линейного персонала растёт, и технологии становятся выгоднее. Однако автоматизация не отменяет роли сотрудников, а лишь меняет её. Эксперты говорят, что мерчендайзеры будут больше заниматься контролем решений ИИ и управлением складским персоналом. Владимир Кузнецов из «Рекфейсиса» считает, что претензионная работа по устранению ошибок также останется важной частью их обязанностей.