Яндекс создаст свой аналог чат-бота ChatGPT

Первые интеграции нейросети в сервисы Яндекса запустят до конца 2023 года. YaLM 2.0 войдёт в Поиск, «умную» колонку с «Алисой», Почту и ряд других сервисов. Скоро должен начаться этап обучения нейросети.

Предполагается, что YaLM 2.0, как и его американский конкурент, сможет работать с текстом, давать точные ответы на вопросы и логически связывать между собой весь диалог.