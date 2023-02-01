Яндекс создаст свой аналог чат-бота ChatGPT

16:15, 01 февраля 2023
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Яндекс создаст свой аналог чат-бота ChatGPTНейросеть войдёт в Поиск, Почту и другие сервисы компании
Яндекс подтвердил информацию о том, что разработчики компании до конца года разработают собственный аналог американского чат-бота ChatGPT, работающего на основании искусственного интеллекта. Детище Яндекса получит название YaLM 2.0.
Фото: Imagesbase.ru
Первые интеграции нейросети в сервисы Яндекса запустят до конца 2023 года. YaLM 2.0 войдёт в Поиск, «умную» колонку с «Алисой», Почту и ряд других сервисов. Скоро должен начаться этап обучения нейросети.
Предполагается, что YaLM 2.0, как и его американский конкурент, сможет работать с текстом, давать точные ответы на вопросы и логически связывать между собой весь диалог.