Яндекс «спалила» новую недорогую «умную» колонку Яндекс.Станция Лайт раньше времени

Российский IT-гигант уже потёр изображения. Но интернет всё помнит. И судя по тому, что нам известно сейчас, Станция Лайт лишится управления жестами и 3,5-мм аудиоджека. Зато цена будет ниже — 3990 рублей вместо 4990 за Яндекс.Станцию Мини.

Старт продаж, скорее всего, состоится уже 6 июля 2021 года.