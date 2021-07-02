Яндекс «спалила» новую недорогую «умную» колонку Яндекс.Станция Лайт раньше времени

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Яндекс «спалила» новую недорогую «умную» колонку Яндекс.Станция Лайт раньше времениОсталось дождаться официального анонса
Судя по всему, в ближайшее время нас ждёт анонс новой колонки от Яндекс — миниатюрной Яндекс.Станции Лайт. По крайней мере, это следует из свежей утечки, случившейся на площадке самой компании.
Так, на Яндекс.Маркете ненадолго появились фотографии новой смарт-колонки. Судя по ним, устройство будет представлено в четырёх цветах: фиолетовом, красном, бирюзовом и кремово-горчичном. Все четыре варианта можно увидеть на фото ниже:
Российский IT-гигант уже потёр изображения. Но интернет всё помнит. И судя по тому, что нам известно сейчас, Станция Лайт лишится управления жестами и 3,5-мм аудиоджека. Зато цена будет ниже — 3990 рублей вместо 4990 за Яндекс.Станцию Мини.
Старт продаж, скорее всего, состоится уже 6 июля 2021 года.