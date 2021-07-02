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Яндекс «спалила» новую недорогую «умную» колонку Яндекс.Станция Лайт раньше времени

Осталось дождаться официального анонса
Судя по всему, в ближайшее время нас ждёт анонс новой колонки от Яндекс — миниатюрной Яндекс.Станции Лайт. По крайней мере, это следует из свежей утечки, случившейся на площадке самой компании.
Яндекс «спалила» новую недорогую «умную» колонку Яндекс.Станция Лайт раньше времени

Так, на Яндекс.Маркете ненадолго появились фотографии новой смарт-колонки. Судя по ним, устройство будет представлено в четырёх цветах: фиолетовом, красном, бирюзовом и кремово-горчичном. Все четыре варианта можно увидеть на фото ниже:

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Российский IT-гигант уже потёр изображения. Но интернет всё помнит. И судя по тому, что нам известно сейчас, Станция Лайт лишится управления жестами и 3,5-мм аудиоджека. Зато цена будет ниже — 3990 рублей вместо 4990 за Яндекс.Станцию Мини.

Старт продаж, скорее всего, состоится уже 6 июля 2021 года.