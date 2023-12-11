«Яндекс» стал одним из лидеров развития ИИ в мире

Научное исследование, в котором оценивались компании из Европы, Китая и России, включало примерно 20 фирм, таких как Amazon, Tencent, Microsoft, Google, OpenAI и «Яндекс». Эксперты использовали различные параметры, такие как количество и цитируемость научных публикаций, обучение моделей и вклад в алгоритмы искусственного интеллекта.

Согласно результатам исследования, Google, OpenAI и Meta показали наивысший вклад в развитие искусственного интеллекта. «Яндекс» был оценен как средний по уровню развития технологий ИИ. Китайские компании, включая Tencent, Baidu и Huawei, также получили средние оценки в этом направлении.

Касаясь России, её вклад в области искусственного интеллекта считается заметным, несмотря на сложность измерения. Это важное признание для отечественных разработчиков. Однако потребители, как правило, замечают успехи более мелких компаний, предлагающих готовые решения на базе искусственного интеллекта, даже если они не участвуют в фундаментальных исследованиях.