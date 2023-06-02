«Яндекс» стал популярней Google у владельцев техники Apple

В апреле 2023 года российские пользователи iPhone и iPad предпочли поисковик «Яндекс» перед Google. Доля «Яндекса» составила 50,3% поисковых запросов на устройствах iOS, превысив результат Google (49,4%). Это впервые, когда «Яндекс» стал лидером по запросам на iOS. По данным исследования, «Яндекс» также удержал своё лидерство и в мае. На устройствах Android «Яндекс» лидирует с 2018 года, а в мае 2023 года доля российского поисковика составила 64% запросов.

Согласно мнению экспертов, рост популярности «Яндекса» связан с изменением функционала сервиса. Доля поисковика равномерно росла с 2020 года, но в 2022-2023 произошёл резкий скачок популярности. Сергей Половников, руководитель проекта Content-Review, считает, что рекламе чат-бота YandexGPT, который недавно появился в «Алисе» и браузере компании, удалось подогреть интерес пользователей к «Яндексу».