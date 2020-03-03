Яндекс.Такси был заблокирован в одной из европейских стран

Связано подобное решение может быть с тем фактом, что ранее местные СМИ рассказали о том, что Яндекс.Такси сливает информацию о пассажирах правоохранительным органам РФ. Что интересно, на сегодняшний день автомобили компании занимаются порядка 40% рынка таксомоторных перевозок Латвии — всего же по стране ездят более 2,5 тыс машин c логотипом сервиса Яндекса.

Формально Яндекс.Такси в европейской стране был заблокирован в связи с отказом компании в лицензии Латвийской Республики. Зато основной конкурент российской компании — эстонский “Болт” — лицензию все же получил.

UPD: "Яндекс.Такси заявила о том, что компания работает в штатном режиме и перерегистрируется в соответствии с новым законодательством страны."