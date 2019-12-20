Яндекс.Такси и прочие агрегаторы выступили против нового закона о проверке водителей при приеме

Так, во внесенном в Госдуму законопроекте говорится сразу о нескольких ключевых новшествах, главным из которых является солидарная ответственность в случае ущерба здоровью пассажира, нанесенное во время пользования услугами агрегатора. Ответственность должна составить до 2 млн рублей, которую между собой поделят и перевозчик, и служба заказа такси. Еще одним пунктом, по которому планируется ввести новые штрафы, является факт приема на работу таксистов, у которых отсутствует водительское удостоверение российского образца, а также необходимый медосмотр.

”Такие изменения, как, например, неоправданное ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для водителей, которые хотят работать в такси — все это может спровоцировать уход в “серую” зону, где нет ни контроля качества, ни страхования, ни адекватных мер безопасности”, — заявили представители агрегаторов.