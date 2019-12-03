Наука и технологии
Сегодня 12:34
Яндекс.Такси признали виновным в смерти пассажира во время ДТП
Авария произошла летом этого года в Санкт-Петербурге
Стало известно о том, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в конечном итоге признал законным штраф в 101 тыс рублей компании Яндекс.Такси за то, что она ввела в заблуждение собственных пассажиров касательно их безопасности во время поездки, в рамках которой произошло ДТП с двумя погибшими летом этого года. Напомним, что сам агрегатор требовал отменить наложенный на него штраф.
В решении суда говорится о том, что после ДТП управление Роспотребнадзора по Петербургу сумело установить факт того, что Яндекс.Такси ввело "в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке" пассажиров, а также не занялось обеспечением гарантии качества оказанных услуг.
”Потребитель является экономически слабой стороной, заключая договор через агрегатора и оплачивая ему денежные средства, предполагает, что ему будет оказана услуга с соблюдением обязательных требований, предъявляемым законодательством Российской Федерации к оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, при наличии всех разрешительных документов, и услуга будет безопасной”, — отмечается в решении суда.