Яндекс.Такси признали виновным в смерти пассажира во время ДТП

В решении суда говорится о том, что после ДТП управление Роспотребнадзора по Петербургу сумело установить факт того, что Яндекс.Такси ввело "в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке" пассажиров, а также не занялось обеспечением гарантии качества оказанных услуг.

”Потребитель является экономически слабой стороной, заключая договор через агрегатора и оплачивая ему денежные средства, предполагает, что ему будет оказана услуга с соблюдением обязательных требований, предъявляемым законодательством Российской Федерации к оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, при наличии всех разрешительных документов, и услуга будет безопасной”, — отмечается в решении суда.