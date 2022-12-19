Яндекс.Такси раскрыло самое выгодное время для вызова такси в новогоднюю ночь

Яндекс.Такси раскрыло самое выгодное время для вызова такси в новогоднюю ночьБерите на вооружение
Вряд ли кого-то удивит, что заказывать такси 31 декабря достаточно накладно. Но даже в эту предновогоднюю пору есть время, когда это можно сделать максимально недорого.
Фото: Яндекс
Специалисты Яндекс.Такси провели исследование, которое показало, что 31 декабря наиболее выгодным являются промежутки с до 20:00 и после 22:00. Связано это с тем, что в это время почти все закончили с делами и добрались в гости, а потому свободных машин больше и стоимость поездки ниже.
Вместе с тем в Яндексе предложили не откладывать поездку на последний момент. Чем ближе время к полуночи, тем больше водителей заканчивают смену, пытаясь успеть за новогодний стол. А потому машин на линии станет меньше и цены вновь временно вырастут.
Яндекс
Если говорить об утре после Нового года, 1 января, то в это время лучше всего заказывать такси с 8:00 до 11:00 — водители уже начинают выходить на линию, а многие пассажиры уже добрались до дома после празднований.