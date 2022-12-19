Яндекс.Такси раскрыло самое выгодное время для вызова такси в новогоднюю ночь

Специалисты Яндекс.Такси провели исследование, которое показало, что 31 декабря наиболее выгодным являются промежутки с до 20:00 и после 22:00. Связано это с тем, что в это время почти все закончили с делами и добрались в гости, а потому свободных машин больше и стоимость поездки ниже.

Вместе с тем в Яндексе предложили не откладывать поездку на последний момент. Чем ближе время к полуночи, тем больше водителей заканчивают смену, пытаясь успеть за новогодний стол. А потому машин на линии станет меньше и цены вновь временно вырастут.