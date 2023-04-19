Яндекс.Такси запустил заказ авто на несколько часов

С её помощью клиенты сервиса смогут заказать такси на время до 8 часов. На данный момент услуга доступна лишь корпоративным клиентам, но, возможно, в будущем она доберётся и до обычных пользователей.

По словам представителей Яндекса, «Час+» подходит для сотрудников, которым необходимо посетить несколько адресов в течение дня. Услуга также поможет компаниям сократить расходы на содержание собственного автопарка.

Она будет доступна в тарифах Эконом, Комфорт, Комфорт+ и Бизнес, позволив решать разнообразные задачи, такие как отправка сотрудника с важными документами по разным адресам или организация поездок для топ-менеджеров на весь рабочий день.

В стоимость услуги также включено длительное платное ожидание на всех точках маршрута.