Яндекс.Такси запустит новый экологичный тариф

В рамках нового тарифа планируется использовать автомобили, работающие лишь на экологичном метановом топливе. Что интересно, первым городом, в котором планируется запуск новой возможности заказа такси, станет Казань. При этом компания также заявила о том, что после подписания соглашения о развитии экотарифа начнется совещание, на котором планируется разработать стратегию по увеличению транспортных средств, использующих метан в качестве топлива.

”Машины на метане в Казани, как и в других городах, и ранее выполняли заказы сервиса, но по другим тарифам. Однако наши технологии позволяют выделить такие поездки в качестве отдельного тарифа. Для нас важно, что это даст возможность пользователям делать при заказе такси осознанный выбор в пользу топлива, не наносящего вред окружающей среде. Мы хотим привлечь внимание к защите экологии и одновременно напомнить водителям о том, что с метановым топливом они могут существенно сэкономить на топливе”, — рассказала пресс-служба Яндекс.Такси в разговоре с журналистами ТАСС.