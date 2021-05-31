Яндекс.Такси запустит собственный прокат электросамокатов

По данным источников, в одной лишь Москве планируется «расставить по Москве 4–8 тыс самокатов бренда Ninebot, принадлежащей Xiaomi», пишет Коммерсантъ. При этом доступ к аренде можно будет получить в приложениях Яндекс.Драйв и Яндекс Go. Через них пользователь сможет построить маршрут, используя не только такси или каршеринг, но теперь и самокат.

Представители Яндекс.Такси пока что отказываются от комментариев. При этом ещё в апреле 2019 года появлялась информация о желании Яндекса запустить подобный сервис. Ожидалось, что случится это летом того же года.