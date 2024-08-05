Яндекс ТВ Станция получила новое обновление рекомендательной системы

ТВ. Станции с Алисой теперь предлагают более персонализированный опыт, сохраняя при этом статус семейного устройства. Благодаря новым функциям, каждый член семьи может легко переключаться между аккаунтами и получать рекомендации по своим предпочтениям. Достаточно просто попросить Алису переключить аккаунт, и вы сразу увидите свой персональный контент, включая фильмы, сериалы и любимые приложения.

На главном экране каждый пользователь будет видеть только тот контент, который ему интересен. Алиса запоминает, где вы остановились при просмотре, и напомнит о новых эпизодах сериала. Функция добавления фильма в избранное теперь доступна по простой команде: «Алиса, буду смотреть». Также можно переключаться между аккаунтами, включая детский режим для маленьких членов семьи, просто сказав: «Алиса, включи детский аккаунт».

Система рекомендаций теперь учитывает ваши лайки и дизлайки, что позволяет Алисе лучше понимать ваши предпочтения. При первом запуске устройства Алиса предложит выбрать несколько фильмов для настройки рекомендаций. В дальнейшем можно оставлять лайки и дизлайки, а также сохранять фильмы в избранном, чтобы получать более точные рекомендации в будущем.