Наука и технологии
Опубликовано 05 августа 2024, 22:15
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Яндекс ТВ Станция получила новое обновление рекомендательной системы

Теперь пользователи одного устройства могут разделять подборки между собой, не смешивая вкусы друг друга
Рекомендательный сервис для Яндекс ТВ Станции "научился" разделять пользователей по их интересам
Яндекс ТВ Станция получила новое обновление рекомендательной системы
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ТВ. Станции с Алисой теперь предлагают более персонализированный опыт, сохраняя при этом статус семейного устройства. Благодаря новым функциям, каждый член семьи может легко переключаться между аккаунтами и получать рекомендации по своим предпочтениям. Достаточно просто попросить Алису переключить аккаунт, и вы сразу увидите свой персональный контент, включая фильмы, сериалы и любимые приложения.

На главном экране каждый пользователь будет видеть только тот контент, который ему интересен. Алиса запоминает, где вы остановились при просмотре, и напомнит о новых эпизодах сериала. Функция добавления фильма в избранное теперь доступна по простой команде: «Алиса, буду смотреть». Также можно переключаться между аккаунтами, включая детский режим для маленьких членов семьи, просто сказав: «Алиса, включи детский аккаунт».

Система рекомендаций теперь учитывает ваши лайки и дизлайки, что позволяет Алисе лучше понимать ваши предпочтения. При первом запуске устройства Алиса предложит выбрать несколько фильмов для настройки рекомендаций. В дальнейшем можно оставлять лайки и дизлайки, а также сохранять фильмы в избранном, чтобы получать более точные рекомендации в будущем.