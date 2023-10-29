«Яндекс» удалил более 190 тыс. ссылок по запросу РКН

За полгода «Яндекс» удалил более 190 тысяч ссылок из своего поиска по запросу Роскомнадзора. Удалённые ссылки включают запрещённую музыку, турбостраницы, недопустимый контент на дисках и неклассифицированные ссылки, включая копии страниц и контент на «Яндекс.Картах».

Во второй половине 2022 года количество удалённых ссылок сократилось до 149 тысяч. Эти действия происходят автоматически после включения в реестр запрещённых сайтов.

Кроме того, «Яндекс» получил более 32 тысяч запросов на раскрытие данных о пользователях за первое полугодие, что превышает предыдущий период. Однако отчёт не включает информацию о передаче данных правоохранительным органам.