Яндекс упростил подключение российских компаний к своему фирменному ИИ YandexGPT

Компания ValueAI, известная российская платформа для интеграции проектов на базе искусственного интеллекта, анонсировала новую функцию поддержки YandexGPT 3. Это обновление позволит компаниям максимально использовать генеративную текстовую модель «Яндекса» для решения сложных бизнес-задач и эффективной работы с данными. Теперь пользователи смогут встраивать YandexGPT в свою инфраструктуру и усиливать свои ИИ-решения, обращаясь к ней через API из интерфейса ValueAI.

ValueAI предлагает гибкие варианты развёртывания — как в облаке, например, на базе Yandex Cloud, так и на локальных серверах. Новый модуль не только улучшает обучение ИИ, обогащая данные, но и позволяет отдельно использовать YandexGPT для чатов и обработки документов. Такой подход решает проблемы, когда данных недостаточно для запуска проекта, и предоставляет готовое решение для бизнеса, у которого были ограничения в использовании машинного обучения.

С использованием ValueAI и YandexGPT компании смогут избежать проблем с конфиденциальностью, поскольку есть возможность обезличивания данных. Также это поможет обеспечить прозрачность и контроль над результатами, что снизит количество ошибок. Генеральный директор «ВейвАксесс» Александр Азаров отметил, что комбинация ValueAI и YandexGPT открывает новые горизонты для применения ИИ в бизнесе, позволяя не только глубже анализировать данные, но и применять полученные знания на практике.