Наука и технологии
23:15, 30 ноября 2023
1 мин.

Яндекс в два раза увеличит число роботов-доставщиков уже в 2024 году

И начнет предлагать их сторонним компаниям

Яндекс объявил об амбициозных планах удвоить свой флот роботов-доставщиков с 130 до 260 к 2024 году.

Это значительное расширение флота открывает новые горизонты для доставки на «последней миле», обеспечивая доставку товаров на расстояние до 2 км до конечного потребителя.

Кроме того, компания планирует предлагать этих роботов в аренду другим организациям, используя сервисную модель.

Вместе с тем Яндекс активно сотрудничает с крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания для внедрения роботов в их процессы доставки.

Отмечается, что около 15 роботов-доставщиков способны обеспечить доставку еды и продуктов в жилом районе с населением в 5 тыс человек. Перспективные заказчики включают в себя отели, магазины, жилые комплексы, кампусы университетов и креативные кластеры.

Напомним, что с момента запуска в 2019 году, роботы-доставщики Яндекса преодолели 600 тыс км и доставили 300 тыс заказов.

Они работают в различных городах, включая Москву, Иннополис, курорты Роза Хутор и Красная Поляна, а также город Мурино в Ленинградской области.

Источник:Retail Loyalty
Теги:
#робот
,
#Яндекс
Новости партнеров
Новости партнеров