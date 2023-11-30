Яндекс в два раза увеличит число роботов-доставщиков уже в 2024 году

Это значительное расширение флота открывает новые горизонты для доставки на «последней миле», обеспечивая доставку товаров на расстояние до 2 км до конечного потребителя.

Кроме того, компания планирует предлагать этих роботов в аренду другим организациям, используя сервисную модель.

Вместе с тем Яндекс активно сотрудничает с крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания для внедрения роботов в их процессы доставки.

Отмечается, что около 15 роботов-доставщиков способны обеспечить доставку еды и продуктов в жилом районе с населением в 5 тыс человек. Перспективные заказчики включают в себя отели, магазины, жилые комплексы, кампусы университетов и креативные кластеры.

Напомним, что с момента запуска в 2019 году, роботы-доставщики Яндекса преодолели 600 тыс км и доставили 300 тыс заказов.

Они работают в различных городах, включая Москву, Иннополис, курорты Роза Хутор и Красная Поляна, а также город Мурино в Ленинградской области.