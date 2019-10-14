Яндекс вернул подписку на собственную "умную" колонку

К слову, это не первый раз, когда компания запускает подобный способ “покупки” собственной колонки — точно такая же программа действовала еще в 2018 году, правда тогда устройства, доступные по ней, очень быстро закончились. Также можно заметить, что цена вопроса немного изменилась — если в прошлом году подписка стоила 389 рублей в месяц, то сейчас ее цена составляет 499 рублей в месяц. Изменилась и цена самой “Яндекс.Станции” в рознице — она подорожала с 9 990 рублей до 10 990 рублей.

Напомним, что при покупке “умной” колонки от Яндекса по подписке, пользователь также получает в подарок и подписку на онлайн-кинотеатр “Кинопоиск HD”, а также на “Яндекс.Плюс”. Правда, спустя три года пользования «Яндекс.Плюс» придется оплачивать отдельно.