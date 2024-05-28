Яндекс внедрит ИИ во все свои сервисы

«Яндекс» рассматривает возможность использования своей нейросети в различных сервисах, где есть текст. Сейчас она уже применяется в нескольких из них, таких как «Яндекс Маркет», «Авто.ру», «Карты» и «Практикум». Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта в «Яндексе», подчеркнул, что нейросеть будет использоваться повсеместно, где только есть текст.

Непрерывное совершенствование нейросети происходит на двух этапах. Сначала она учится на большом объёме данных, а затем дообучается на специально подготовленных примерах. Эти примеры помогают модели понимать запросы пользователей и выдавать им полезные ответы. Для успешного обучения нейросети необходимо использовать разнообразные и качественные данные.

Чтобы нейросеть стала универсальной, её обучают на различных языках, включая редкие и локальные. В настоящее время основное внимание уделяется языкам, на которых говорят основные пользователи сервисов. Например, уже идёт работа над обучением нейросети YandexGPT на казахском языке.