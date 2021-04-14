Яндекс выплатит крупный штраф за нарушение антимонопольного закона

На отечественного ИТ-гиганта уже завели административное дело. После его рассмотрения компании грозит «крупный штраф». Об этом говорится в официальном Telegram-канале ФАС. Там же уточняется, что размер штрафа будет зависеть «от суммы выручки на рынке».

Что интересно, на фоне сообщений регулятора, акции Яндекса на Московской бирже подешевели примерно на 7%. Теперь их цена равна примерно 4,5 тыс рублей за штуку.

Напомним, что первичные претензии антимонопольной службы к компании связаны с обращением коалиции двадцати российских интернет-компаний. Они были возмущены тем, что Яндекс отдаёт предпочтение своим сервисам в поисковой выдаче.