Яндекс выпустил бота, чтобы помочь Роскомнадзору блокировать пиратские сайты

Компания Яндекс запустила специальную программу-робота для поиска ссылкой на пиратский контент. Об этом рассказало издание «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Робот был сделан, чтобы убирать из поисковой выдачи не только страницы, уже попавшие в реестр пиратских сайтов, но и похожие на них сайты. По словам представителя, за короткое время бот поможет найти миллионы страниц с пиратским контентом, что на порядок больше, чем сейчас содержится в реестре. Для этого применяются принципы машинного обучения.

В ноябре 2018 года российские медиахолдинги, онлайн-кинотеатры и продюсеры подписали с интернет-компаниями меморандум о борьбе с пиратством. В результате поисковики, включая и Яндекс, начали без суда удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты с фильмами и сериалами. Робот также создан Яндексом в рамках сотрудничества.