Наука и технологии
Сегодня в 18:37
Яндекс выпустил конкурента Apple Pay и Google Pay
Попробовать его могут владельцы карт любого банка
Владельцы Яндекс-аккаунтов получили новый полезный инструмент — Yandex Pay, который призван конкурировать с решениями от Google и Apple. Пока что новинка работает лишь в виде веб-версии, но в будущем должно появиться отдельное приложение.
Уже на самом старте Yandex Pay имеет поддержку всех основных платёжных систем: Mastercard, Visa и «Мир», рассказали представители компании. При этом пользоваться сервисом могут владельцы карт любых банков.
Сообщается, что кэшбэк и прочие бонусы сохраняются. Для того, чтобы воспользоваться Yandex Pay, необходимо лишь наличие аккаунта Яндекса. В таком случае данные карты «подтянутся» автоматически, если они есть.
Уже сейчас платёжный сервис Яндекса доступен на сайте Lamoda, Love Republic и т.д. В дальнейшем их число будет увеличиваться за счёт удобного подключения для бизнеса.