Яндекс выпустил конкурента Apple Pay и Google Pay

Уже на самом старте Yandex Pay имеет поддержку всех основных платёжных систем: Mastercard, Visa и «Мир», рассказали представители компании. При этом пользоваться сервисом могут владельцы карт любых банков.

Сообщается, что кэшбэк и прочие бонусы сохраняются. Для того, чтобы воспользоваться Yandex Pay, необходимо лишь наличие аккаунта Яндекса. В таком случае данные карты «подтянутся» автоматически, если они есть.

Уже сейчас платёжный сервис Яндекса доступен на сайте Lamoda, Love Republic и т.д. В дальнейшем их число будет увеличиваться за счёт удобного подключения для бизнеса.