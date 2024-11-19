Яндекс выпустил линейку «умных» устройств для дома

Яндекс обновил линейку умных устройств для освещения, представив 13 новинок. В их числе — лампы, выключатели и реле, которые позволяют настроить умный свет в любых условиях. Новые модели работают на протоколах Matter over Wi-Fi и Zigbee, что обеспечивает стабильную работу даже без интернета. Представители компании отметили, что теперь пользователи могут легко собрать умный дом с Алисой, начиная с базовых устройств вроде лампочек.

Ассортимент пополнился тремя новыми лампами, включая модели для подвесных потолков, дизайнерских светильников и просторных помещений. Все они поддерживают RGB-освещение и позволяют менять яркость и оттенок. Яндекс также добавил удобные режимы управления светом — от «рассвета» для комфортного пробуждения до циркадного режима, который подстраивается под естественный ритм дня. Помимо этого, упрощена настройка: новые лампы легко подключаются к системе умного дома за несколько кликов.

Для управления светом компания предложила умные выключатели и реле. Беспроводные выключатели с одной или двумя клавишами работают без привязки к электросети и поддерживают до 12 сценариев управления. Умное реле интегрируется в существующую проводку, сохраняя интерьер нетронутым, и позволяет автоматизировать освещение или подключённые устройства. Например, свет может включаться по движению, а вытяжка — реагировать на влажность. Все устройства созданы для долгой работы на батарейках, а сценарии остаются активными даже при отсутствии интернета.