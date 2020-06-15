Наука и технологии
Сегодня 16:25
Яндекс выпустил собственный аналог приложения для видеозвонков Zoom
Яндекс.Телемост
Сегодня стало известно о том, что российский гигант Яндекс выпустил собственный аналог приложения для видеозвонков Zoom. Новый сервис получил название Яндекс. Телемост, а для его использование даже не нужно скачивать дополнительное приложение.
Так, сообщается, что пользоваться им можно прямо в браузере от Яндекс или же в Chrome. Кроме того, использовать его Яндекс.Телемост можно также в фирменных приложениях компании, в частности в Яндекс.Диск и Яндекс.Почта. Однако отмечается, что со временем сервис внедрят и в другие приложения компании и пользоваться им можно будет в большем числе браузеров.
Известно, что сервис не накладывает ограничений на время разговоров. Ознакомиться с новым продуктом российской компании можно по этой ссылке.