Яндекс выпустил собственный аналог приложения для видеозвонков Zoom

Так, сообщается, что пользоваться им можно прямо в браузере от Яндекс или же в Chrome. Кроме того, использовать его Яндекс.Телемост можно также в фирменных приложениях компании, в частности в Яндекс.Диск и Яндекс.Почта. Однако отмечается, что со временем сервис внедрят и в другие приложения компании и пользоваться им можно будет в большем числе браузеров.

Известно, что сервис не накладывает ограничений на время разговоров. Ознакомиться с новым продуктом российской компании можно по этой ссылке.